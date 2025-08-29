元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）が29日、金曜レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、3週ぶりに生出演した。一茂は15日、22日と2週続けて欠席。いずれの放送でも番組冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が、「一茂さん、今日、夏休みでございます」と説明していた。この日、夏休み明けとなった一茂は、少し日に焼けた表情で、番組冒頭のペット動画コーナーか