抱川（ポチョン）市役所所属の重量挙げ選手のパク・スミンが、自分のＳＮＳに腹筋写真を投稿したところ、重懲戒を要求する苦情を受けたと打ち明けた。２６日、パク・スミンはＳＮＳに苦情の内容を公開し「市役所所属だとしても形だけの公務員であり、私たちはただ市役所所属の職場運動部」として「公務員扱いもされていない。（市では）気にもしない」と書いた。また「君たちに何の関係があるのか」として「写真をいちいちキャプ