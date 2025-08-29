BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が保有していた、韓国の大手総合エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）の株式3万3500株がハッキング組織による不正アクセスを受け、一部が流出した。韓国メディアが報じた。昨年1月、証券口座にあったHYBEの株式、当時の株価で84億ウォン（約8億4000万円）がハッキング組織に狙われた。当時、JUNG KOOKは韓国軍隊に服務していたが、株に動きがあることを不審に思った所属事務所が口座を停止し、被害