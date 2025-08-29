ロシア軍がウクライナの首都キーウに対して大規模なミサイルとドローンによる攻撃を行い、子ども４人を含む少なくとも１７人が死亡、４８人が負傷したと、現地当局が２８日（現地時間）に発表した。ＡＰ通信やロイター通信によると、今回の空襲は、ウクライナ戦争の外交的解決がほとんど進展しない中、数週間ぶりに発生した大規模な攻撃だ。攻撃は深夜に行われ、ドローンや巡航ミサイル、弾道ミサイルが使用され、高層住宅など多く