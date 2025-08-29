今、警察官を名乗る特殊詐欺が急増しています。警察庁の発表によると、2024年の特殊詐欺の認知件数は2万1043件、被害総額は約718億円に達し、中でも特殊詐欺犯が警察官を装って「預貯金詐欺」を行う手口は4261件と、前年の約4倍に急増。これは、警察官や銀行協会職員を装い、「口座が犯罪に使われている」「現金を預かる」などと信じ込ませて現金やカードを奪うものです。被害者の方々の「まさか自分が……」という驚きと後悔