15歳（日本では高校1年生）を対象にしたOECDの学習到達度調査「PISA」（2022年実施）で、全科目1位となった国がある。前内閣府参事官で、現在は東京科学大学執行役副学長の白井俊さんは「天然資源が乏しいため、教育に力を入れざるを得なかった国だ。競争が激しく過酷に見える一方で、日本が学べることも多い」という――。（第2回）※本稿は、白井俊『世界の教育はどこへ向かうか』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。