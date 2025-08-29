29日午前7時20分ごろ、名古屋市中川区で最大3330戸の停電が発生しました。午前9時ごろにすべて復旧したということです。 中部電力パワーグリッドによると、停電が起きたのは、名古屋市中川区の以下の地域で、原因は調査中ということです。 荒中町、荒子、荒子町、馬手町、大塩町、上流町、吉良町、草平町、小城町、高畑、中郷、中島新町、東中島町、広田町、細米町、的場町、若山町の一部 警察によりますと、「