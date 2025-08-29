韓国のヒップホップグループ・EPIK HIGHのTABLOが、学力詐称疑惑の〝傷〟を克服した。 【写真 過去の〝傷〟を清算したTABLO EPIK HIGHは7日、公式YouTubeチャンネル「EPIKASE」に動画を投稿。チャンネル登録者数100万人を達成し、アメリカにあるYouTube本社まで金の盾を取りに行ったEPIK HIGHは、宿に戻る前、TABLOの母校であるスタンフォード大学を訪問することに。TABLOは断固反対し