ことし7月の有効求人倍率は1.22倍で、前の月から横ばいとなりました。厚生労働省によりますと、仕事を探す人1人あたりにどれだけの求人があるかを示すことし7月の有効求人倍率は1.22倍で、6月から横ばいとなりました。産業別に求人をみると、去年の同じ時期と比べて、教育、学習支援業や情報通信業などで増加となった一方、宿泊業、飲食サービス業や卸売業、小売業など多くの産業で減少となりました。特に卸売業、小売業で減少した