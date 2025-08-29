食楽web ●おいしいローカル部が見つけたクラフトビールのお店。今回は佐賀・呼子朝市通りにあり、朝から立ち寄れるクラフトビールのブルワリー『Whale Brewing』へ。呼子の魅力を楽しめるお店です。 佐賀県唐津市呼子町。かつて捕鯨で栄えたこの港町は、今ではイカと「呼子朝市」で知られています。そんな朝市通り沿いにあるのが、朝から樽生のクラフトビールを楽しめる『Whale Brewing』。