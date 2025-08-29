29日未明、浜松市中央区で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が発見されました。この家に住む60代の夫婦と連絡が取れなくなっていることから警察は亡くなったのはこの2人とみて身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。警察や消防によりますと29日午前2時半過ぎ、浜松市中央区新橋町で「建物が燃えているが避難状況がわからない」などと消防に通報が相次ぎました。火は木造平屋建ての住宅を全焼し、約