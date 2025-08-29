天皇杯準々決勝FC東京2（0-1）1浦和19:03キックオフ 埼玉スタジアム2002 入場者数 17,495人試合データリンクはこちら「日本はホーム＆アウェーの違いがヨーロッパほどないけれども、埼スタとカシマはちょっと違うじゃないですか。そこを何とかひっくり返したいです」味の素スタジアムで京都に敗れたFC東京の松橋力蔵監督は、試合後会見の後で本音を吐露した。中2日での試合。リカバリーと調整の練習しかできない状況で、それでも