All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたら、下弦の伍・累（るい）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。作品中で最初に登場した現役の十二鬼月、下弦の伍・累。鋭い糸を自在に操り、拠点にしている那田蜘蛛山を舞台に炭治郎たちと死闘を繰り広げ