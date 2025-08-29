タレントのつるの剛士さんは8月27日、自身のInstagramを更新。美人な娘が車を運転している姿を公開しました。【動画】“飲んじゃった”つるの剛士、娘の運転で帰宅「最高のドライバーですね」つるのさんは「飲んじゃったパパ娘の運転で帰れる優越感。ドヤ」とつづり、1本の動画を投稿。車を運転する娘を、助手席に座るつるのさんが撮影しています。娘は動画の序盤でちらりとカメラを見ており、とても美人であることが分かります