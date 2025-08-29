ガザ地区で物資配給所の警備を担っていたアメリカ人男性がANNの取材に「イスラエル軍が市民に向けて毎日銃撃していた」と証言しました。【映像】ガザ地区の様子「私がガザ地区にいた間、毎日毎日物資配布の度に、パレスチナ人はイスラエル軍から発砲されていた」（ガザ人道財団・元警備担当アンソニー・アギラー氏 以下同）アギラーさんは5月からアメリカなどが支援する「ガザ人道財団」の配給所で警備を担いました。市民らに