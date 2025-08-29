「再雇用で働きながら年金を受け取ると減額される」と耳にしたことはありませんか。働けるうちは収入を得たい一方で、本当に年金が減ってしまうのか、減るとしたらどのくらいなのか気になるところです。実際には「在職老齢年金」という仕組みが関係しており、収入額によって支給額が変わります。 本記事では、現行制度のルールを整理し、月いくら減るのか具体例を用いてわかりやすく解説します。 在職老齢年金