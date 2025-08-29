「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）黄金ルーキーが着実に成長を遂げている。広島・佐々木泰内野手が球団の新人では１４年の田中広輔以来となる７試合連続安打をマーク。「まだ自分でもできると思っているので、いい経験を積んでいきたいです」と前を向いた。まずは二回無死一、二塁の場面。田中将の内角１４４キロに詰まりながらも、左前にポトリと落とす安打で好機を拡大した。「いい軌道でスイングできている