菜々緒、ヒコロヒー 菜々緒、ヒコロヒーが28日、都内で行われた『女性活躍推進法成立から丸10年 BeliEVE カンファレンス』に登壇した。日焼け肌が目立つ青のワンピースドレス姿の菜々緒、鮮やかなピンクのセットアップ姿のヒコロヒー。２人で「BeliEVE」をイメージした衣装で登場した。２人はこのステージが初共演。ヒコロヒーは「これまで出会った人間のなかで一番顔がちっちゃい。びっくりしています」と菜々緒の