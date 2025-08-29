フランス・パリ在住で元フジテレビの中村江里子アナウンサーがイタリア・ミラノへの移住を発表した。２９日までにインスタグラムを更新し「８月中旬に夫と日帰りでミラノへ。南仏の我が家からミラノは車で片道およそ３時間半。アパートの様子を見に行きました、車に荷物を積み込んで。なぜって？９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と荷ほどき前の荷物が置かれた新居内の写真などを添えて