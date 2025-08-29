◆米大リーグフィリーズ―ブレーブス（２８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２８日（日本時間２９日）、本拠のブレーブス戦に「２番・ＤＨ」に座り、７試合ぶりの４６号本塁打を放ち、並んでいたドジャース・大谷翔平を突き放した。右足首捻挫と肋骨疲労骨折によるＩＬ（負傷者リスト）から先発ノラが復帰３戦目。１死満塁から押し出しと２点適時打で