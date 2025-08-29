◆米マイナーリーグスクラントン―シラキュース（２８日、米ペンシルベニア州ムージック＝ＰＮＣフィールド）ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手が２８日（日本時間２９日）、メッツ傘下３Ａシラキュース戦に先発登板し、初回にいきなり５点を許した。先頭打者の三塁内野安打、二盗を許し３番打者に先制タイムリー。その後、２死から５番打者と７番打者にそれぞれ２ランを浴びた。今季の前田は２年契約最終年だ