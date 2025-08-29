タレントの長嶋一茂が２９日、金曜レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。長嶋は１５日から週連続で「夏休み」のため休んでいたが、この日は３週間ぶりの出演となった。