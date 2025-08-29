大雨で冠水した富山県高岡市のアンダーパスで、水につかった車から高齢女性を救出した男性に高岡署から感謝状が贈られた。当時の水深は２メートル近く。泳いで車にたどり着き、片手で天井の標識にぶら下がり、もう一方の手で車が沈まないように引っ張り上げ続けた。男性は、「とっさに体が動いた」と振り返った。（原中翔輝）ドアが開かないこの男性は、同市能町の造園会社員東登嗣（たかし）さん（６６）。現場は、同市野村