一卵性双生児のお笑いコンビ「吉田たち」が、誰よりも結成１６年以上コンビによる賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」の王座を求めている。今年は決勝進出を果たしたものの、準優勝の囲碁将棋に惜敗。Ｍ−１グランプリでは８年連続準々決勝止まりなど全国ネット賞レース決勝に縁がなかった２人は、悔しさをバネに戴冠するべく東名阪ツアー「たち噺」（２９日、愛知・大須演芸場で開幕）を開催する。結成１９年