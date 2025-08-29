漫画か・岸本斉史が描き下ろした、映画『ヒックとドラゴン』（9月5日公開）と人気漫画『NARUTO-ナルト-』のコラボビジュアルが公開された。【動画】聴いたことがあるかも!?日本オリジナル本予告映像このビジュアルには、大空を羽ばたくヒックとトゥース、豪快に跳躍するナルトとガマ吉が描かれている。異なる世界の主人公たちが“友情と成長”をテーマに、次元を超えたグータッチで互いの勇気と冒険を分かち合う姿が印象的だ