「クラブだけでなくボールのフィッティングも必要なの？」その答えは、タイトリストの“ボールフィッティング”を体験するとよくわかる。 フィッティングを受けた3人のアマチュアゴルファーも、自分に合ったボールがスコアアップにつながることを実感！ボール選びの大切さを深く知った。 スコアリングエリアのパフォーマンスでボールを選ぶべし 向井伸吾フィッター