2025年8月29日放送、NHK『あさイチ』のプレミアムトークに高橋文哉さんが登場。現在放送中の朝ドラ『あんぱん』辛島健太郎役やデビュー作の秘話などについて語ります。そこで、高橋さんが健太郎役について語った6月20日の記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかし