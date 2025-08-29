私はアミ（27歳）。現在夫のハヤト（30歳）との子どもを妊娠中（7ヶ月）でハヤトの実家に帰省をしています。義母が予約してくれた鳥刺しのお店に来たのですが、私が生ものは食べられないと言うと、義母の機嫌が悪くなり、無理矢理食べさせられそうになりました。店主さんが見かねてフォローしてくれると、義母は不貞腐れて帰ってしまい……。ハヤトは私を責めるし、どうしたらいいかと困っていると、店主さんが助け舟を出してくれ