つるんと食べやすく腹持ちが良い「春雨」はダイエットや健康志向の食卓に欠かせない食材。くせがなく、どんな味にもなじんでくれるので、ヘルシーで満足感のある一皿が作れます。そこで今回は、春雨をヘルシーにおいしく食べられる「サラダ・スープ・和え物」レシピをご紹介。乾物で日持ちする春雨はストックしておけば、急なあと1品にも大活躍します。野菜やタンパク質もバランス良く摂れるメニューばかりです。■ボリューム満点