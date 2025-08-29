新カラーとグラフィックを変更！カワサキモータースジャパンは「Ninja ZX-6R」のカラー・グラフィック変更モデルを発表しました。2025年9月27日に発売が開始されます。【画像】超カッコイイ！カワサキ新「Ninja ZX-6R」を画像で見る！（15枚）いったいどのようなモデルなのでしょうか。カワサキ「Ninja ZX-6R」Ninja ZX-6Rは、サーキット性能とストリートでの実用性を両立させた中排気量スーパースポーツで、公道でもサー