人気BLマンガ『セラピーゲーム』(日ノ原巡氏原作)が、連続ドラマ化されることが29日、発表された。10月29日から日本テレビで毎週水曜(24:59〜)に放送される。『セラピーゲーム』原作は、シリーズ累計130万部突破し、BLアワード シリーズ部門で4年受賞した人気作。超・ブラコンでゲイの湊は、バーで酔っ払いの男・静真と出会い、彼の甘やかすように触れてくる指先に絆され、ホテルで一夜を過ごすが、目覚めた静真は何も覚えていなか