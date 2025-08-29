タレントのホラン千秋（36）が、23日に放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。占いで男運がないと言われたエピソードを振り返った。番組ではホラン千秋のための「お勧めの関西満喫スポット」として、新大阪の鑑定歴50年という有名占い師のもとにロケを行った。「社会運が強い」「頭が良い」とホラン千秋をべた褒めの占い師だが「男運がない」とキッパリ。「超大金持ちと結婚しようとして。地位と