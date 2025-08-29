千葉市中央区で車が歩道に突っ込み、路上の変圧器を押し倒す事故がありました。この影響で周辺の4000軒あまりで停電になっています。【映像】千葉市で車が歩道に突っ込む 約4000軒が停電29日午前5時半頃、千葉市中央区の港町交差点付近で、「住宅に衝突した」と車の運転手から110番通報がありました。事故を起こした車は歩道に乗り上げ、変圧器を押し倒しています。警察によりますと、この事故でけがをした人はいないという