8月29日午前3時39分頃、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】静岡県で最大震度2観測 熱海市で震度2 神奈川県内でも震度1 震源は相模湾 津波の心配なし（8月29日午前3時39分頃） 気象庁によりますと、震源地は相模湾で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、静岡県の熱海市です。 【各