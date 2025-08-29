【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,636.90 △71.67（8/28）NASDAQ：21,705.16 △115.02（8/28） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って3日続伸となりました。朝方に発表された2025年4～6月期の米実質GDP（国内総生産）改定値は前期比年率3.3%増と、速報値の3.0%増から上方修正されるなど、良好な経済指標が株式市場を支えました。ダウ平均は、15ドル高の45,581ドルで取引を開始す