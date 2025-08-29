今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第110話が29日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は引っ越しをして羽多子（江口のりこ）と同居生活を始める。そんな中、電話に出た羽多子が、嵩に来たラジオドラマの脚本の依頼を受けてしまう。焦る嵩にのぶが謝ると、嵩は何かを思い出し、ある絵を取り出す。嵩が語るストーリーに引き込まれたのぶは、子どもと