Image: Kyle Barr / Gizmodo US 日本時間では2025年9月10日の午前2時に開催されるApple（アップル）の新製品発表会。iPhone 17シリーズ、楽しみです。同時に発表が期待されているのが、AirPods Pro 3。今回期待すべきは音よりもヘルス機能になりそう。ヘルスメカとしてのイヤフォンAirPods Pro 3で最初に期待されるのは、イヤフォンらしくANC機能の向上。ただし、目玉となるのはウェアラブル