トヨタ自動車の7月の世界全体での販売台数が、7月として過去最高を更新しました。【映像】トヨタ 7月の世界販売が過去最高にトヨタが発表した7月の販売台数は、世界全体で89万9449台と、2年ぶりに前の年を上回り、7月の過去最高となりました。地域別では、アメリカが21万8022台と、前の年の同じ月から19.9％伸びました。ハイブリッド車が好調で、特にSUV（＝多目的スポーツ車）やピックアップトラックが人気でした。4月にト