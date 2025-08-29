中国の華南農業大学の研究チームが「暗闇で光る多肉植物」の開発に成功しました。開発された多肉植物は明るい場所で光を蓄積し、暗闇で発光することが可能。最長発光時間は2時間におよびます。Sunlight-powered multicolor and uniform luminescence in material-engineered living plants: Matterhttps://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(25)00413-8Glow-in-the-dark succulents that recharge with sunlight | EurekAle