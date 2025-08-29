財務省は来年度予算の概算要求で、国の借金の返済などに充てる国債費を過去最大となる約32兆円としました。【映像】財務省の概算要求 国債費が過去最大来年度の国債費の要求額は32兆3865億円で、今年度予算より4兆円以上多く過去最大です。普通国債の残高が1100兆円を超えるなか、利払い費は想定金利が「2.6％」と2009年度以来の高い水準となったことで13兆435億円にのぼります。国債市場では財政悪化への懸念などから金利