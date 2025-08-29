ウォラー発言でドル急伸9月に25bp超える利下げ必要ないドル円147円回復 ウォラーFRB理事の発言を受けドルが急伸、ドル円は147円台を回復。 ウォラーFRB理事は9月に25bpの利下げを支持も、25bpを超える大幅な利下げは必要ないと述べた。積極利下げ主張すると思われていたが、ベッセント米財務長官の50bp利下げ提案に反論した形だ。また、9月以降も今後3-6カ月間は新たなデータに基づき利下げを継