ウォラーFRB理事25bp超える利下げ必要ないただ、雇用統計次第で規模変わるかも ウォラーFRB理事は9月会合で25bp超える大幅な利下げは必要ないと述べた。一部では積極利下げを主張すると思われていたため、控えめな発言でドルが上昇している。ただ、次回の雇用統計を受け9月利下げ規模を巡り見方が変わる可能性もあるとしている。 ドル円は147円台を回復している。