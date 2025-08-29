東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値146.93高値147.49安値146.66 148.22ハイブレイク 147.86抵抗2 147.39抵抗1 147.03ピボット 146.56支持1 146.20支持2 145.73ローブレイク ユーロドル 終値1.1683高値1.1697安値1.1629 1.1778ハイブレイク 1.1738抵抗2 1.1710抵抗1 1.1670ピボット 1.1642支持1 1.1602支持2 1.1574ローブレイク