【モデルプレス＝2025/08/29】南沙良と出口夏希がW主演を務める映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』の公開日が、2026年1月16日に決定。追加キャストとして、吉田美月喜、羽村仁成、金子大地の出演も明らかになった。【写真】吉田美月喜、美背中オープンドレス姿に視線集中◆吉田美月喜・羽村仁成・金子大地「万事快調」出演決定第30回釜山国際映画祭（9月17日〜9月26日)のVision部門に選出されたことでも話題の本作から、追加