元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。くつろいでいるオフショットに反響が寄せられている。今月23日にグループ卒業後、個人として初のフォトブック「淡淡（あわあわ）」（幻冬舎）を発売した秋元。この日は「オフショット畳落ち着く〜」と書き出し、畳に寝そべる姿を披露した。続けて、ショートパンツやカーディガンを組み合わせたグレーのコーデも公開。「淡淡」とハッシュタグを添