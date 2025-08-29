◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）阪神のチームバスが横浜スタジアムを去った後、用具担当が大型トラックに荷物を積み込んでいた。深夜、東名・名神を走り、甲子園まで運ぶのだろう。阪神は夏の長旅を終えた。きょう29日、7月31日以来となる甲子園での試合を迎える。長期ロードは14勝7敗1分け。2勝1敗ペースの上々の成績である。「明日から甲子園に久々に戻れます。楽しみです」と敗戦後、監督・藤川球児