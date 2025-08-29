○ 広島 8 − 3 巨人 ●＜19回戦・マツダ＞28日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 広島−巨人』で解説を務めた真中満氏が、巨人・中山礼都のライトの守備について言及した。2−5の5回一死走者なしで中村奨成が放ったライトへの飛球に、中山はスライディングキャッチを試みるも届かず。打者走者の中村奨を二塁へ進めてしまう。この守備に真中氏は「今の当たりですけども、風もそんなになかった。外野に慣れてい