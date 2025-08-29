中国のSNS・小紅書（RED）に「日本では誰もあなたの邪魔をしない、国内では誰もあなたを放っておかない」との文章が投稿され、反響を呼んでいる。投稿者の女性は「（上海）浦東空港で搭乗の列に並んでいる時、子連れの女性に話しかけられた。彼女の質問は次々と続き、かなりプライベートなことにまで及んだ。どうやって断ればいいか思いつかず、気まずくなりながら話を合わせた。心の中で（彼女が）隣の席になりませんようにと祈り