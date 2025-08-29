パ・リーグ首位のソフトバンクは敵地でロッテと対戦する。先発の上沢は今季9勝6敗。勝てば日本ハム時代の21年以来4年ぶりの2桁勝利となる。上沢のロッテとの対戦成績は通算8勝15敗、防御率3・79と分が悪い。今季も2試合で0勝1敗。6月28日には6回7安打5失点で敗戦投手となっているが苦手意識を払拭することはできるか。ソフトバンクは11勝の大関を筆頭にモイネロと有原がすでに10勝。同一年に2桁勝利投手が4人誕生すればソフ