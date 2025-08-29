２９日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は前日終値近辺で一進一退の値動きとなることが予想される。前日は日経平均が朝方こそ荒れ模様で安く始まったものの、その後は切り返し結局高値引けとなった。ただ、きょうは空売り筋の買い戻し一巡で上値は重そうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちだった。仏ＣＡＣ４０は続伸した一方、独ＤＡＸはわずかながら値を下げ４日続落となった。手掛かり材料に事欠くなか様子見